ரோஜா சீரியல் நடிகைக்கு பெண் குழந்தை பிறந்தது.... என்ன ஒரு பொருத்தம் சீரியலுக்கும் நடிகைக்கும்!?

oi-V Vasanthi

சென்னை: சன் டிவியில் ஒளிபரப்பாகி வரும் ரோஜா சீரியல் அனு கேரக்டரில் நடித்து வந்த விஜய் அக்ஷயாவுக்கு பெண் குழந்தை பிறந்திருக்கிறது.

வி ஜே அக்ஷயாவுக்கு பிரபலங்கள் மட்டுமல்லாமல் ரசிகர்கள் பலரும் வாழ்த்துக்களை கூறி குழந்தைக்கு ஆசீர்வாதங்களையும் பொழிந்து வருகின்றனர்.

English summary

VJ Akshaya, who was playing the role of Anu in the Roja serial being aired on Sun TV, has given birth to a baby girl. Not only celebrities but also many fans are congratulating VJ Akshaya and showering blessings on the baby.