திடீரென அமீர் வெளியிட்ட பதிவு... மெய்சிலிர்த்த பாவனிக்கு அஷ்ரப் அட்வைஸ்.. வெளிப்படையாக சொல்லிட்டாரே

Television

oi-V Vasanthi

சென்னை: விஜய் டிவியில் ஒளிபரப்பான பிக் பாஸ் நிகழ்ச்சியில் கலந்து கொண்ட பாவனி ரெட்டியை குறித்து தற்போது அமீர் வெளியிட்ட பதிவு சமூக வலைத்தளத்தில் பலருடைய கவனத்தையும் பெற்று இருக்கிறது.

பிக் பாஸ் நான்காவது சீசனின் மூலமாக போட்டியாளர்களாக அறிமுகமாகி தற்போது காதலர்களாக வலம் வந்து கொண்டிருக்கும் பாவனி ரெட்டி மற்றும் அமீர் சமூக வலைத்தளத்தில் பிறந்தநாள் கொண்டாட்டங்களை கொண்டாடி வருகின்றனர் .

English summary

Amir's post about Bhavani Reddy, who participated in the Bigg Boss show aired on Vijay TV, is getting the attention of many people on social media. Bhavani Reddy and Amir, who debuted as contestants through the fourth season of Bigg Boss and are currently crawling as lovers, are celebrating their birthday celebrations on social media.