பிக் பாஸ் 6: மீண்டும் பிக் பாஸா ஜிபி முத்து கூறிய தகவல்கள்... சம்பள விஷயத்தில் இப்படி ஒரு ட்விஸ்டா!?

oi-V Vasanthi

சென்னை: பிக் பாஸ் சீசன் 6 தமிழ் நிகழ்ச்சியில் கலந்து கொண்ட ஜிபி முத்து அந்த நிகழ்ச்சியில் இருந்து இரண்டு வாரத்திற்குள் வெளியேறிவிட்டார். இந்த நிலையில் மீண்டும் இவர் நிகழ்ச்சிக்கு வருவாரா? என்று ரசிகர்கள் அதிகமாக எதிர்பார்த்து இருக்கின்றனர். தற்போது அதைப்பற்றி அவரே கருத்து கூறியிருக்கிறார்.

வைல்ட் கார்ட் என்ட்ரி ஆக ஜிபி முத்து கலந்து கொள்வாரா? என்று எதிர்பார்த்த ரசிகர்களுக்கு ஜிபி முத்துவின் பதில் ஏமாற்றத்தை கொடுத்திருக்கிறது.

Bigg Boss Tamil Season 6 GP Muthu, who participated in Bigg Boss Season 6 Tamil, left the show within two weeks. Will he come back to the show in this situation? Fans are expecting more. Now he himself has commented on it. Will GP Muthu participate as a wild card entry? GP Muthu's response has disappointed the fans who expected that.