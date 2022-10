என் சோகத்தை சொன்னால் உலகம் தாங்காது.. பிக் பாஸ் நிகழ்ச்சிக்கு பிறகு ஜிபி முத்துவின் உருக்கமான பதிவு

Television

oi-V Vasanthi

சென்னை: என் நிலைமையை நினைச்சா கவலையா இருக்கு, என் சோகத்தை சொன்னா இந்த உலகமே தாங்காது என்று ஜிபி முத்து பேசிய வீடியோவை ரசிகர்கள் பலர் பகிர்ந்து வருகின்றனர்.

பிக் பாஸ் நிகழ்ச்சியை விட்டு வெளியே செல்ல வேண்டாம் என்று பலரும் அறிவுரை கூறிய நிலையில் அதற்கெல்லாம் செவி சாய்க்காத ஜி பி முத்து இப்ப மட்டும் எதற்காக இப்படி ஒரு வீடியோவை வெளியிட்டார் என்று பலரும் அவர் மீது கோபமாக கருத்துக்களை வெளியிட்டு வருகின்றனர்.

உங்கள நெனச்சா கவலையா இருக்கு.. பேச்சுவார்த்தைக்கு வாங்க! அதிருப்தி எம்எல்ஏக்களுக்கு உத்தவ் அழைப்பு

English summary

Many fans are sharing the video of GP Muthu saying that the world will not bear it if I think about my situation, I am worried. They are posting angry comments.