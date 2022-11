மணிகண்டனுக்கு ரெட் கார்ட்!? காரணம் இதுதானாம்? விதிமுறையை மீறிய செயலுக்காக தண்டனை!?

Television

oi-V Vasanthi

சென்னை: பிக் பாஸ் தமிழ் சீசன் 6 நிகழ்ச்சியில் மணிகண்டன் விதி மீறலில் ஈடுபட்டதாக வீடியோ வெளியாகி இருக்கிறது.

பிக் பாஸ் நிகழ்ச்சிக்குள் போட்டியாளர்கள் எந்த ஒரு எலக்ட்ரானிக் பொருட்களையும் எடுத்துச் செல்லக்கூடாது என்ற விதிகளை மீறி மணிகண்டன் செய்த செயல் தற்போது கண்டுபிடிக்கப்பட்டுள்ளதாம்.

மணிகண்டன் தன்னுடைய ஷூ வில் ப்ளூடூத் மாட்டியதை மறைத்து வைத்திருந்ததாக அவர் மீது தற்போது குற்றச்சாட்டுகள் வந்திருக்கிறது.

பாகுபலி படத்தையே மிஞ்சிடுவாங்க போல.. லீக்கான புது பிக் பாஸ் வீடியோ.. இது என்ன இப்படி இறங்கிட்டாங்க!

English summary

A video has been released that Manikandan was involved in breaking the rules in the Bigg Boss Tamil season 6 show. Now it has been discovered that Manikandan violated the rules that the contestants should not carry any electronic items inside the Bigg Boss show. Manikandan has now been accused of hiding the bluetooth in his shoe.