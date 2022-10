பிக்பாஸில் மீண்டும் கலந்து கொள்வதை குறித்து ஜி.பி முத்துவின் பதில்..இந்த முடிவை இப்பவாவது எடுத்தாரே!

Television

oi-V Vasanthi

சென்னை: பிக் பாஸ் நிகழ்ச்சியில் இருந்து வெளியேறிய ஜிபி முத்து தற்போது மீண்டும் அந்த நிகழ்ச்சியில் கலந்து கொள்வாரா? இல்லையா? என்பதை குறித்து தகவல்களை கூறி இருக்கிறார்.

தவிர்க்க முடியாத காரணங்களால் வெளியே வந்த ஜி பி முத்து மீண்டும் சில வேலைகள் நடந்து கொண்டிருக்கிறது என்று பிக்பாஸ் நிகழ்ச்சிக்கு செல்வதை குறித்து பேசி இருக்கிறார்.

பிக் பாஸ்க்கு ஜிபி முத்து வர வேண்டும் என்று ரசிகர்கள் தொடர்ந்து கருத்துக்கள் கூறிவரும் நிலையில் தற்போதைய பதில் பலருக்கும் மகிழ்ச்சியை கொடுத்திருக்கிறது.

பிக் பாஸ் நிகழ்ச்சிக்கு பிறகு உருக்கமாக மனைவியை குறித்து பதிவிட்ட அபினய்... அந்த வார்த்தை சூப்பர்!

English summary

Will GP Muthu, who left Bigg Boss, return to the show now? Isn't it? He is giving information about that. GP Muthu, who came out due to unavoidable reasons, has again talked about going to the Bigg Boss program saying that some work is going on. While the fans are constantly commenting that GP Pearl should come to Bigg Boss, the current response has made many happy.