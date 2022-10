பிக் பாஸ் நிகழ்ச்சிக்கு பிறகு உருக்கமாக மனைவியை குறித்து பதிவிட்ட அபினய்... அந்த வார்த்தை சூப்பர்!

Television

oi-V Vasanthi

சென்னை: பிக் பாஸ் ஐந்தாவது சீசனில் போட்டியாளராக கலந்து கொண்ட அபினய் தற்போது தன்னுடைய திருமண நாளில் மனைவியை குறித்து பதிவு ஒன்றை வெளியிட்டு இருக்கிறார்.

அபினய் தன்னுடைய மனைவியை பிரிந்து விட்டார் என்ற வதந்திகளுக்கு முற்றுப்புள்ளி வைக்கும் விதமாக அவர் தற்போது தன்னுடைய திருமண நாள் மகிழ்ச்சியை ரசிகர்களோடு பகிர்ந்து இருக்கிறார்.

English summary

Abhinay, who participated in the fifth season of Bigg Boss, has now released a post about his wife on his wedding day. To put an end to the rumors that Abhinay has separated from his wife, he is now sharing his wedding day happiness with his fans.