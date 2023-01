தலைப் பொங்கலுக்கு மகாலட்சுமி வெளியிட்ட பதிவு..இந்த நேரத்திலும் இப்படியா பண்ணுவாங்க? ரசிகர்கள் கேள்வி

Television

oi-V Vasanthi

சென்னை: சின்னத்திரை நடிகை மகாலட்சுமி தற்போது பொங்கல் கொண்டாடிய புகைப்படங்களை சமூக வலைத்தளத்தில் பகிர்ந்து இருக்கிறார்.

சமீபத்தில் திருமணம் முடிந்திருந்த நிலையில் மகாலட்சுமிக்கு இதுதான் தலைப் பொங்கல்.

நடிகை மகாலட்சுமி தன்னுடைய தலை பொங்கலுக்கு வெளியிட்ட புகைப்படத்தில் அவர் வெளியிட்ட பதிவை குறித்து ரசிகர்கள் பல்வேறு கேள்விகளை எழுப்பி வருகின்றனர்.

English summary

Small screen actress Mahalakshmi is currently sharing photos of her Pongal celebrations on social media.Mahalakshmi recently got married and this is the head pongal.Fans are raising various questions about the post actress Mahalakshmi posted in her Thalai Pongal photo.