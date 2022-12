பிட்னஸ் போஸ்ட் போட்டதை கேலி செய்த நபருக்கு விஜே பார்வதி கொடுத்த பதிலடி.. இப்படி கேவலப்படுத்திட்டாரே

Television

oi-V Vasanthi

சென்னை: சமூக வலைத்தளத்தில் ஆக்டிவாக இருக்கும் விஜே பார்வதி தன்னுடைய புகைப்படத்தை பார்த்து உருவ கேலி செய்த நபருக்கு பதிலடி கொடுத்து இருக்கிறார். அதை ரசிகர்கள் பலர் பாராட்டி வருகிறார்கள்.

சர்வைவர் நிகழ்ச்சிக்கு பிறகு மீண்டும் ஒர்க் அவுட் செய்ய ஆரம்பித்திருக்கும் விஜே பார்வதி அதை இன்ஸ்டாகிராம் பக்கத்தில் பகிர்ந்து இருக்கிறார். அதை பார்த்த ஒரு நபர் கர்ப்பமான பன்னி மாதிரி இருந்துட்டு பிட்னஸ் போஸ்ட்டா என உருவ கேலி செய்திருக்கிறார். அந்த நபருக்கு மட்டுமல்லாமல் இதைப்போல பேசுபவர்களுக்கும் இதுதான் என்னுடைய பதில் என்று கூறியிருக்கிறார்.

English summary

VJ Parvathy, who is active on social media, has responded to a person who made fun of her photo. Many fans are praising it.VJ Parvathy, who has started working out again after Survivor, shared it on her Instagram page. A person who saw it made fun of it as a fitness post by looking like a pregnant bunny. This is my answer not only to that person but also to those who talk like this