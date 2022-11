பல படங்களில் நடித்த கலைவாணர் பேரன்.. திறமைக்கு வாய்ப்பு கிடைக்காத விரக்தியில் நந்தா திரைப்பட நடிகர்

Television

oi-V Vasanthi

சென்னை: ஆரம்ப காலகட்டத்தில் பல திரைப்படங்களில் நடித்திருந்தாலும் தன்னுடைய திறமைக்கு சரியான அங்கீகாரம் கிடைக்கவில்லை என நடிகர் கலைவாணரின் பேரன் பேசிய வீடியோவை ரசிகர்கள் பலர் பகிர்ந்து ஆறுதல் கூறி வருகின்றனர்.

வெள்ளித்திரையில் கதாநாயகனாக நடிக்க வேண்டும் என்று பல முயற்சிகளை எடுத்து இருந்தாலும் தனக்கு அங்கே வாய்ப்பு இல்லாத நிலையில் தற்போது சின்ன திரையில் கதாநாயகனாகவும் ,இயக்குனராகவும் வாழ்ந்து வரும் ஹரிஷ் அதித்யா தன்னுடைய கடந்த கால வாழ்க்கையைப் பற்றி பேசிய வீடியோவை ரசிகர்கள் பகிர்ந்து இருக்கின்றனர்.

English summary

Many fans shared the video of actor Kalaiwanar's grandson saying that even though he acted in many films in the early days, his talent was not properly recognized.Fans have shared a video of Harish Adithya, who is currently living as a hero and director on the small screen, even though he has made many attempts to play a hero on the silver screen, but he has no chance there.