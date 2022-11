எதிர்நீச்சல் சீரியல் ஜனனியின் உயிர்த்தோழி இவர்தானாம்... இவரும் சேர்ந்து அடித்த லூட்டியை பாருங்க!

Television

oi-V Vasanthi

சென்னை: எதிர்நீச்சல் சீரியலில் ஜனனி கேரக்டரில் நடிக்கும் மதுமிதாவின் உண்மையான தோழியோடு எடுத்த புகைப்படத்தை பார்த்து ரசிகர்கள் பலர் பகிர்ந்து வருகின்றனர்.

சீரியலில் வைராக்கியமான கேரக்டராக கெத்தாக வரும் ஜனனி நிஜ கேரக்டரில் துருதுருவென செய்யும் சேட்டைகளை பார்த்து ரசிகர்கள் மிரண்டு போய் இருக்கின்றனர்.

எதிர்நீச்சல் சீரியலில் ஜனனியின் தோழியாக வரும் வசு தான் மதுமிதாவின் உண்மையான உயிர் தோழியாம்.

English summary

Many fans are sharing the photo of Madhumitha, who plays the character of Janani in the Ethir neechal serial, with her real life friend. Janani, who comes as a zealous character in the serial, is horrified to see the jokes she makes in her real character.