சுந்தரி சீரியல் கேப்ரெல்லா நிஜ கணவர் இவர்தானாம்... ஆனால் இவர் சீரியலில் வருபவர் போல இல்லையாம்

Television

oi-V Vasanthi

சென்னை: சன் டிவியில் ஒளிபரப்பாகி வரும் சுந்தரி சீரியலின் கதாநாயகி ஆன கேப்ரெல்லா தன்னுடைய கணவருடன் எடுத்த புகைப்படத்தை சமூக வலைத்தளத்தில் பகிர்ந்து இருக்கிறார்.

சீரியலில் கணவர் தனக்கு துரோகம் செய்துவிட்டார் என்று கதறி அழுது கொண்டிருக்கும் கேப்ரெல்லா நிஜ வாழ்க்கையில் அவருடைய கணவர் அவருக்கு ஒரு நண்பராக தான் இருந்து வருகிறாராம்.

English summary

gabriella, who is the heroine of Sundari serial which is being aired on Sun TV, has shared a photo with her husband on social media. In the serial, gabriella is crying that her husband has betrayed her, but in real life, her husband has been her friend.