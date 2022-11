ஆலியாவின் கடினமான விடா முயற்சி.. இவ்வளவு சீக்கிரத்தில் கிடைத்த வெற்றி.. பாராட்டி கணவர் கொடுத்த கிப்ட்

Television

oi-V Vasanthi

சென்னை: சின்னத்திரை நடிகை ஆலியா சமீபத்தில் இரண்டாவது குழந்தையை பெற்றெடுத்தார். தற்போது அவர் மீண்டும் சீரியலுக்கு கதாநாயகியாக நடிக்க இருக்கும் நிலையில் தன்னுடைய உடல் எடையை வெகு விரைவில் கடினமாக குறைத்து இருக்கிறார்.

சுமார் இரண்டு மாதங்களில் 10 கிலோ உடல் எடையை குறைத்த ஆலியா மானசாவிற்க்கு அவருடைய கணவர் பரிசு கொடுத்து உற்சாகமூட்டி இருக்கிறார். அந்த வீடியோவை ரசிகர்கள் பலரும் பகிர்ந்து வருகின்றனர்.

English summary

Small screen actress Alya recently gave birth to her second child. Now that she is going to play the heroine again in the serial, she has reduced her weight very quickly. Her husband has given her a gift to Alya Manas who has lost 10 kg weight in about two months. Many fans are sharing that video.