யாஷிகாவின் புகைப்படத்தை வைத்து ரசிகர் செய்த செயல்.. கடுப்பாகி யாஷிகா வெளியிட்ட பதிவு

யாஷிகா ஆனந்த் தன்னுடைய புகைப்படத்திற்கு கையில் சூடகம் கொளுத்தி ஆரத்தி காட்டிய ரசிகருக்கு அறிவுரை கூறியிருக்கிறார்.

oi-V Vasanthi

சென்னை: மாடல் அழகியாக அறிமுகமாகி பிக் பாஸ் பிரபலமாக பலருக்கும் பரிச்சயமான யாஷிகா ஆனந்த் தற்போது சமூக வலைத்தளத்தில் ரசிகர்களுக்கு அறிவுரை கூறும் விதமாக வெளியிட்ட பதிவு அதிகமாக பகிரப்பட்டு வருகிறது.

தன்னுடைய புகைப்படத்திற்கு ரசிகர் ஒருவர் கையில் சூடகம் ஏற்றி வழிபட்டதை யாஷிகா ஆனந்த் கண்டித்து இருக்கிறார்.

ஏற்கனவே நடிகை குஷ்புவுக்கு ரசிகர்கள் கோவில் கட்டியது போல தற்போது யாஷிகா ஆனந்துக்கு கடவுளுக்கு நிகராக ரசிகர்கள் செய்த செயலை பார்த்து நெட்டிசன்கள் பலர் கலாய்த்து வருகின்றனர்.

இந்த நிலையில் யாஷிகா தன்னுடைய இன்ஸ்டாகிராம் பக்கத்தில் நானும் உங்களைப் போன்ற ஒரு சாதாரண மனிதர் தான். அன்பை மட்டும் பரப்புவோம். நமக்கு எல்லாம் மேலே இருக்கும் கடவுளை மட்டும் வணங்குவோம் என்று அந்த ரசிகருக்கு அறிவுரை கூறியிருக்கிறார்.

English summary

Yashika Anand, who debuted as a model and is known to many as a Bigg Boss celebrity, is currently sharing a post on social media as an advice to her fans. Yashika Anand has condemned the fact that a fan worshiped her photo with a shrine in his hand. Just as fans built a temple for actress Khushbu, now fans have made Yashika Anand like a god. Many netizens are excited to see the action.In this situation, Yashika wrote on her Instagram page, "I'm just a normal person like you." Let's just spread the love. He advised the fan to worship only God who is above us all.