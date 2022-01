பாரதி கண்ணம்மா சீரியலை காப்பியடித்த பிரபல சீரியல்... இவ்வளவு ஒற்றுமையா.. இது ஓவர் தான்

Television

oi-V Vasanthi

சென்னை: என்னதான் சீரியல் என்றாலும் இப்படியா இருக்க வேண்டும் என்று தற்போது நெட்டிசன்கள் ஜீ தமிழ் சீரியலை கலாய்த்து வருகின்றனர்.

ஏற்கனவே பாரதிகண்ணம்மா சீரியலில் கண்ணம்மா செய்ததை தற்போது ஜீ தமிழ் சீரியலிலும் தொடங்கிவிட்டார்கள் என்று சமூக வலைத்தளத்தில் மீம்ஸ்கள் அதிகரித்து வருகிறது.

Netizens are currently articulating the Zee Tamil serial that whatever the serial should be like.The memes on the social networking site are increasing that what Kannamma did in the Bharathikannamma serial has now started in the Zee Tamil serial as well.