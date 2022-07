சிபிஎம் நிர்வாகி படுகொலை.. ஆர்எஸ்எஸ் அமைப்பினர் 13 பேர் விடுதலை.. கேரளா உயர்நீதிமன்றம் தீர்ப்பு

Thiruvananthapuram

oi-Karthi Ramu

திருவனந்தபுரம்: சிபி(ஐ)எம் பிரமுகர் படுகொலை செய்யப்பட்டதாக குற்றம்சாட்டப்பட்ட வழக்கிலிருந்து 13 ஆர்எஸ்எஸ் பிரமுகர்கள் விடுதலை செய்யப்பட்டுள்ள சம்பவம் கேரள மாநிலத்தில் பெரும் சலசலப்பை உருவாக்கியுள்ளது. இந்த தீர்ப்பை கேரள உயர்நீதிமன்றம் வழங்கியுள்ளது.

கேரளம் எப்போதும் அரசியல் கொந்தளிப்புடன் உள்ள மாநிலமாகும். பல முன்னேற்றமான நடவடிக்கைகளில் இந்தியாவுக்கே எடுத்துக்காட்டாய் விளங்கும் கேரளத்தில் இந்த அரசியல் கொந்தளிப்பு இயல்பானதாக உள்ளது. அதன் தொடர்ச்சியாக தற்போது மாநில உயர்நீதிமன்றம் அளித்துள்ள தீர்ப்பு சலசலப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

English summary

The acquittal of 13 RSS leaders in the case of the alleged murder of a CPI(M) leader has created a stir in the state of Kerala. This judgment was given by the Kerala High Court.