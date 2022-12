சபரிமலை கோவில் தரிசன நேரம் நீட்டிப்பு.. இன்று முதல் அமல்.. பக்தர்களுக்கு தேவசம்போர்டு ‛குட்நியூஸ்’

Thiruvananthapuram

oi-Nantha Kumar R

திருவனந்தபுரம்: கேரளாவில் உள்ள சபரிமலை அய்யப்பன் கோவிலுக்கு செல்லும் பக்தர்களின் எண்ணிக்கை தற்போது ஒரு லட்சத்தை கடந்துள்ளது. இதனால் பக்தர்கள் 10 மணிநேரம் வரை காத்திருந்து அய்யப்பனை வழிப்பட்டு வருகின்றனர். இந்நிலையில் பக்தர்களின் வசதிக்காக சபரிமலையில் தரிசனத்துக்கான நேரம் நீட்டிப்பு செய்யப்பட்டுள்ளது.

கேரளா மாநிலம் பத்தனம்திட்டா மாவட்டத்தில் பிரசித்திப்பெற்ற சபரிமலை அய்யப்பன் கோவில் உள்ளது. கார்த்திகை மாதத்தையொட்டி மண்டல பூஜைக்காக கடந்த மாதம் 16ம் தேதி சபரிமலை அய்யப்பன் கோவில் நடை திறக்கப்பட்டது.

நடை திறக்கப்பட்ட நாளில் இருந்து சபரிமலை செல்லும் பக்தர்களின் எண்ணிக்கை தொடர்ந்து அதிகரித்து வருகிறது. கடந்த ஆண்டு வரை கொரோனா கட்டுப்பாடுகள் நடைமுறையில் இருந்தன. தற்போது கட்டுப்பாடுகள் இல்லாத நிலையில் பக்தர்கள் சபரிமலைக்கு அதிகமாக சென்று வருகின்றனர்.

English summary

The number of devotees visiting the Sabarimala Ayyappan temple in Kerala has now crossed one lakh. Due to this, devotees have been waiting for up to 10 hours to visit Ayyappan. In this case, the time for darshan at Sabarimala has been extended for the convenience of the devotees.