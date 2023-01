கடும் குளிரையும் பொருட்படுத்தாமல் ஆயிரக்கணக்கில் குவிந்த பக்தர்கள்... சபரிமலையில் இன்று மகரஜோதி!

Thiruvananthapuram

திருவனந்தபுரம்: சபரிமலை ஐயப்பன் கோயிலில் இன்று மகர விளக்கு பூஜை நடைபெறுகிறது. இந்நிலையில் பொன்னம்பல மேட்டில் தெரியும் மகர ஜோதியை தரிக்க ஆயிரக்கணக்கில் பக்தர்கள் சபரிமலையில் குவிந்துள்ளனர்.

ஆண்டுதோறும் ஜனவரி 14ம் தேதியன்று சபரிமலையில் மகரவிளக்கு பூஜை நடத்தப்படும். அதாவது கேரள மக்களின் வழக்கப்படி இந்த தேதியில்தான் மகர சங்கராந்தி மாதம் தொடங்குகிறது. எனவே மாதத்தின் முதல் நாளில் ஐயப்பன் ஜோதி வடிவில் காட்சி தருவார் என்பது ஐதீகம். புராணங்களின்படி, ஐயப்பன் பந்தளம் ராஜ குடும்பத்தில் பிறந்து வளர்ந்தவர். ஆனால் அவர் அதனை விரும்பாமல் சபரிமலைக்கு வந்துவிட்டார்.

எனவே இவரை காண இவரது தந்தையான பந்தளம் மகாராஜா ஆண்டுக்கு ஒருமுறை மட்டுமே சபரிமலைக்கு வருவார். அதுவும் ஜனவரி 14ம் தேதியன்றுதான் வருவார். இப்படி வரும் அவர் கூடவே ஐயப்பனின் நகைகளையும் எடுத்து வருவார். பந்தளம் அரண்மனையிலிருந்து புறப்படும் ஆபரணங்கள் ஊர்வலமாக கொண்டுவரப்பட்டு அன்று மாலை சுமார் 6.30 மணியளவில் சபரிமலைக்கு வந்தடையும்.

பந்தளத்தில் இருந்து சபரிமலை நோக்கி புறப்படும் திருவாபரணம்..கூடவே வரும் கருடன்..மெய்சிலிர்க்கும்

