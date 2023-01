பம்பை ஆற்றில் புகுந்த "பாக்டீரியா".. சபரிமலை பக்தர்களுக்கு ஆபத்தா? கேரள அரசு எடுத்த அதிரடி முடிவு

Thiruvananthapuram

oi-Halley Karthik

திருவனந்தபுரம்: கேரளாவின் பம்பை ஆற்றில் அபாயகரமான பாக்டீரியாக்களின் எண்ணிக்கை அதிகரித்து உள்ளதாக ஆய்வில் தெரிய வந்திருக்கிறது. இந்த பாக்டீரியா அதிகம் இருக்கும் நீர் நிலைகளில் குளித்தால் மலேரியா, டைபாய்டு போன்ற உடல் உபாதைகள் ஏற்படும் என்று மருத்துவர்கள் எச்சரித்துள்ளனர்.

சபரிமலையில் ஐயப்பனை தரிசனம் செய்ய தற்போது பக்தர்கள் அதிக அளவில் குவிந்து வருகின்றனர். இவர்கள் பெரு வழி எனப்படும் எரிமேலி வன பாதை வழியாக செல்ல அனுமதிக்கப்படுகிறார்கள். இந்த பாதையானது பேரூர் தோடு, காளைகட்டி, அழுதை, அழுதை நதி, கல்லிடுங்குன்று, இஞ்சிப்பாறை, உடும்பாறை, முக்குழி, கரிவலம் தோடு, கரிமலை, பெரிய யானை வட்டம், சிறிய யானை வட்டம் ஆகிய இடங்கள் வழியாக பம்பை ஆற்றுக்கு வந்து சேருகிறது.

இங்கிருந்து மட்டுமல்லாது, கோட்டயம், செங்கனூர், எர்ணாகுளம் உள்ளிட்ட இடங்களிலிருந்து வரும் பக்தர்கள் அனைவரும் சந்தித்துக்கொள்ளும் இடம்தான் பம்மை ஆற்றங்கரை. இந்த நதிக்கரையில் நீராடிய பிறகுதான் பக்தர்கள் சபரிமலையில் ஏறுகின்றனர். இங்கிருந்து சபரிமலை 5 மைல் தொலைவில் இருக்கும். இந்த ஆற்றில் ராமன் நீராடியாதாக புராணங்கள் கூறுகின்றன. எனவே இந்த ஆற்றில் பக்தர்கள் நீராடிவிட்டுதான் சபரிமலையை நோக்கி நகர்வார்கள்.

அதிகார போட்டி.. குலுங்கிய திருவனந்தபுரம்.. குப்பையில் கிடந்த

English summary

A study has revealed that the number of dangerous bacteria is increasing in the Pamba river in Kerala. Doctors have warned that if you bathe in water bodies that have a lot of these bacteria, you will suffer from malaria and typhoid.