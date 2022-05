அதிர்ச்சி! பரோட்டோ பார்சலில் கிடந்த பாம்பு தோல்! ஷவர்மா சர்ச்சைக்கு இடையே கேரளாவில் அலட்சியம்

Thiruvananthapuram

திருவனந்தபுரம்: கேரளா காசர்கோடு மாவட்டத்தில் சிக்கன் ஷவர்மா சாப்பிட்டு மாணவி உயிரிழந்த நிலையில் திருவனந்தபுரம் அருகே உள்ள ஓட்டலில் வாங்கிய பரோட்டா பார்சலில் பாம்பு தோல் கிடந்தது அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தி உள்ளது. இதையடுத்து ஓட்டலுக்கு உணவுத்துறை அதிகாரிகள் சீல் வைத்தனர்.

கேரளா காசர்கோடு மாவட்டம் செருவத்தூர் பகுதியில் உள்ள பேக்கரில் ஷவர்மா சாப்பிட்ட 16 வயது மாணவி தேவாநந்தா பலியானார். மேலும், 40க்கும் அதிகமானவர்கள் உடல்நலம் பாதிக்கப்பட்டனர்.

இதையடுத்து கேரளா மட்டுமின்றி தமிழகத்தின் பல இடங்களிலும் சிக்கன் ஷவர்மா ஓட்டல்களில் உள்ளாட்சி அமைப்பினரும், உணவுத்துறை அதிகாரிகளும் அதிரடி சோதனை மேற்கொண்டு வருகின்றனர்.

English summary

Portion of the skin of a snake was found in the newspaper covering a parcelled parotta bought from a hotel in kerala. Food officials investigate and close the hotel.