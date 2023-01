இந்தியாவில் பிறந்த அனைவரும் இந்துக்கள்.. 'நானும் இந்துதான்'.. கேரள ஆளுநர் ஆரிஃப் முகமது கான் பேச்சு

உத்தரப் பிரதேச முதலமைச்சர், விஎச்பி தலைவர் ஆகியோர் பாஜகவின் கொள்கைகளை பிரதிபலிக்கும் நிலையில், ஆளுநரும் இதே போல பேசியிருப்பது சர்ச்சையை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

திருவனந்தபுரம்: இந்தியாவில் பிறந்த அனைவரும் இந்துக்கள் என்று அழைக்கப்பட தகுதியுடையவர்கள் என்றும், அந்த வகையில் தன்னையும் இந்து என அழைக்குமாறும் கேரள ஆளுநர் 'ஆரிப் முகமது கான்' கூறியுள்ளார்.

சமீபத்தில் 'கேரள ஹிந்துஸ் ஆஃப் நார்த் அமெரிக்கா' (KHNA) ஏற்பாடு செய்திருந்த நிகழ்ச்சி ஒன்றில் பேசிய அவர் இவ்வாறு கூறியுள்ளார். அவர் மேலும் பேசியதாவது, "அலிகார் முஸ்லிம் பல்கலைக்கழகத்தின் நிறுவனரும் சீர்திருத்தவாதியும் கல்வியாளருமான சர் சையத் அகமது கான் தான் இந்து என்று அழைக்கப்பட வேண்டும் என்று ஒருமுறை விரும்பியிருக்கிறார். ஆனால் ஆர்ய சமாஜ்ய உறுப்பினரான நீங்கள் ஏன் என்னை இந்து என்று அழைக்கவில்லை?

நீங்கள் என்னை இந்து என அழைக்க வேண்டும். இந்து என்ற சொல்லை ஒரு குறிப்பிட்ட மதத்திற்கான சொல்லாக கருதவில்லை. இந்து என்பது புவியியல் சொல். இந்தியாவில் வாழ்பவர்கள், இந்நாட்டின் நதியிலிருந்து நீரை குடிப்பவர்கள், இந்நாட்டில் விளையும் உணவை உட்கொள்பவர்கள் எவரும் தங்களை இந்து என்று அழைத்துக்கொள்ள தகுதியுடையவர்களாவார்கள். எனவே என்னையும் நீங்கள் இந்து என்று அழைக்க வேண்டும்" என்று ஆரிப் முகமதுகான் கூறியுள்ளார்.

