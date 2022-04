இறுகும் பிடி! நடிகை பலாத்காரம்.. போலீசை கொல்ல சதி! திலீப் மனுவை தள்ளுபடி செய்த கேரள நீதிமன்றம்!

Thiruvananthapuram

oi-Rajkumar R

திருவனந்தபுரம் : கேரளாவில் பிரபல நடிகை காரில் கடத்தப்பட்டு பாலியல் வன்கொடுமை செய்த வழக்கை விசாரித்த போலீசாரையே கொலை செய்ய திட்டம் தீட்டியதாக சைபர் கிரைம் போலீசார் பதிவு செய்த வழக்கை ரத்து செய்ய வேண்டும் என்று நடிகர் திலீப் தாக்கல் செய்த மனுவை கேரள உயர்நீதிமன்றம் தள்ளுபடி செய்துள்ளது.

கேரள மாநிலத்தை பூர்வீகமாகக் கொண்ட பிரபல நடிகை ஒருவர் தமிழ், தெலுங்கு, மலையாளம் மொழிகளில் ஏராளமான திரைப்படங்களில் நடித்துள்ளார்.

மலையாளத் திரையுலகில் மிகவும் பிஸியாக இருந்த அவர் கடந்த 2017ஆம் ஆண்டு ஒரு மலையாள சினிமா படப்பிடிப்பு முடிந்து காரில் வீட்டுக்கு திரும்பிய போது மர்ம கும்பலால் காரிலேயே வைத்து கடத்தப்பட்டார்.

விருதுநகர் கூட்டு பாலியல் வழக்கு.. 4 பேருக்கு மேலும் 15 நாள் நீதிமன்ற காவல் - பழுதான போலீஸ் வாகனம்

English summary

The Kerala High Court has dismissed a petition filed by actor Dileep seeking quashing of a case registered by the Cyber Crime Police alleging that he planned to kill the policeman who was abducted in a car and sexually assaulted by a popular actress in Kerala.