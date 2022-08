கேரளாவில் வீட்டு மாடியில் இருந்து தலைகீழாக விழுந்த தம்பி.. தரையில் தாங்கிபிடித்து காப்பாற்றிய அண்ணன்

Thiruvananthapuram

oi-Nantha Kumar R

திருவனந்தபுரம்: கேரளாவில் வீட்டின் மாடியில் சுத்தம் செய்தபோது தவறி தலைகீழாக விழுந்த தம்பியை கிரிக்கெட் பந்துபோல் அண்ணன் தனது நெஞ்சில் தாங்கி பிடித்து காப்பாற்றிய சம்பவத்தின் வீடியோ இணையதளங்களில் வேகமாக பரவி வருகிறது.

ஆயிரம் முறை திட்டி ஒருவரையொருவர் தாக்கி கொண்டாலும் சரி அண்ணன்-தம்பி எனும் ரத்தபாசம் ஒருபோதும் மறைவது இல்லை. பல ஆண்டுகளாக பேசாமல் விலகி நின்றாலும் கூட அண்ணனோ, தம்பியோ தனது கண்முன்னே ஆபத்தை சந்தித்தால் பிரச்சனைகளை மறந்து ஓடோடி உதவி செய்யும் சம்பவங்கள் ஆங்காங்கே நடந்து வருகின்றன.

அந்த வகையில் ஒரே வீட்டில் ஒரே தட்டில் உணவு சாப்பிட்டு அண்ணன்-தம்பியாக உள்ள 2 பேர் வீட்டை சுத்தம் செய்தனர். அப்போது எதிர்பாராதவிதமாக மேல்மாடியில் இருந்து தவறி விழுந்த தம்பியை தன் நெஞ்சோடு தாங்கி பிடித்து அண்ணன் காப்பாற்றிய வீடியோ சமூக வலைதளங்களில் வேகமாக பரவி வருகிறது. இதுதொடர்பான விபரம் வருமாறு:

English summary

A video of an incident where an elder brother saved his younger brother by holding him like a cricket ball on his chest while cleaning the floor of a house in Kerala is spreading rapidly on the internet.