அள்ளு..என் வீட்டு நாயை குளிப்பாட்ட மாட்டியா? காவலரை சஸ்பெண்ட் செய்த எஸ்பி! சாட்டையை சுழற்றிய ஐஜி!

Thiruvananthapuram

oi-Rajkumar R

திருவனந்தபுரம் : கேரள மாநிலத்தில் தான் வளர்க்கும் நாயின் கழிவுகளை அள்ள மறுத்ததோடு அந்த நாயை குளிப்பாட்ட மறுத்த தனக்கு கன்மேனாக செயல்பட்ட காவலரை பொய் குற்றச்சாட்டில் பணியிடைநீக்கம் செய்த மாவட்ட காவல் கண்காணிப்பாளரின் செயல் சமூக வலைதளங்களில் கடும் கண்டனங்களை பெற்று வருகிறது.

தமிழகத்தின் அண்டை மாநிலமான கேரளாவில் முதல்வர் மினராய் விஜயன் தலைமையில் மார்க்சிஸ்ட் கம்யூனிஸ்ட் கட்சி ஆட்சி நடைபெற்று வருகிறது. தமிழ்நாட்டில் க்ரைம் பிரான்ச், சைபர் கிரைம் பிரிவுகள் போல கேரளா காவல்துறையில் தொலை தொடர்பு துறை என்ற பிரிவு செயல்பட்டு வருகிறது.

இந்தப் பிரிவின் காவல் கண்காணிப்பாளராக நவநீத் சர்மா ஐபிஎஸ் என்பவர் பணியாற்றி வருகிறார். இவர் திருவனந்தபுரம் மாவட்டத்தில் உள்ள ரயில்வே குடியிருப்பில் தனது குடும்பத்தினுடன் வசித்து வருகிறார். மேலும் வெளிநாட்டு ரக நாய் ஒன்றிணையும் அவர் வளர்த்து வருவதாக கூறப்படுகிறது.

தெஹ்லான் பாகவி.. வி.ஜி. சந்தோஷம், சித்தராமையா உள்ளிட்ட 6 பேருக்கு விசிக விருது.. திருமாவளவன் அதிரடி

English summary

The actions of the District Superintendent of Police, who dismissed the constable who acted as his goon for refusing to wash the dog's waste and refused to bathe the dog in the state of Kerala, have received strong criticism on social media.