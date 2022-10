Thiruvananthapuram

oi-Mani Singh S

திருவனந்தபுரம்: கேரளாவில் மலையாள செய்தி சேனலுக்கு பேட்டி அளித்த ஸ்வப்னா சுரேஷ், கேரள சபாநாயகர் ஸ்ரீராமகிருஷ்ணன் மற்றும் முன்னாள் அமைச்சர் கடகம்பள்ளி சுரேந்திரன் ஆகியோர் தன்னை படுக்கைக்கு அழைத்ததாகவும் அவர்கள் மீது விசாரணை நடத்த வேண்டும் என்றும் பரபரப்பு குற்றச்சாட்டை தெரிவித்துள்ளார்.

கேரளா மாநிலம் திருவனந்தபுரம் விமான நிலையத்தில் கடந்த 2020-ம் ஆண்டு ஐக்கிய அரபு அமீரக தூதரகத்தின் பெயரில் வந்த பார்சல்களில் ரூ. 13 கோடியே 82 லட்சம் மதிப்பிலான தங்க கட்டிகள் கடத்தி வரப்பட்டது கண்டுபிடிக்கப்பட்டது.

இதற்கு முன் இந்தியாவில் தூதரக தொடர்புள்ள எந்தவொரு கடத்தல் நிகழ்வும் நடந்ததில்லை என்பதால் இந்த தங்க கடத்தல் சம்பவம் கேரள மாநிலத்தில் மட்டுமின்றி நாடு முழுவதும் பரபரப்பாக பேசப்பட்டது.

ராஜஸ்தானில் துர்க்கை அம்மனுக்கு ஆரத்தி எடுத்ததால் தாக்குதல்.. புத்த மதத்திற்கு மாறிய கிராம மக்கள்

English summary

In an interview to a Malayalam news channel in Kerala, Swapna Suresh made a sensational allegation that Kerala Speaker Sri Ramakrishnan and former Minister Kadakampalli Surendran invited her to bed and they should be investigated.