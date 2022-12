கேரளாவில் விபரீதம்.. வீட்டுக்கு முன் மெஸ்ஸிக்கு கட் அவுட்.. மின்சாரம் தாக்கி இளைஞர் உயிரிழப்பு

Thiruvananthapuram

oi-Jackson Singh

திருவனந்தபுரம்: கால் பந்தாட்ட வீரர் மெஸ்ஸியின் மீதான அதீத அன்பால், அவருக்கு வீட்டின் முன் கட் அவுட் வைத்த இளைஞர் மின்சாரம் தாக்கி உயிரிழந்த சம்பவம் சோகத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

2022 பிபா உலகக்கோப்பை போட்டி கத்தாரில் நடைபெற்று வருகிறது. 4 ஆண்டுகளுக்கு ஒரு முறை நடைபெறுவதால், உலக அளவில் இது ஒரு திருவிழாவை போல கொண்டாடப்பட்டு வருகிறது.

எப்போதும் கிரிக்கெட் மீது தீராக்காதல் கொண்ட இந்தியர்கள் கூட, இந்த உலகக்கோப்பை கால்பந்தாட்ட போட்டியை ஆர்வத்துடன் கண்டு ரசித்து வருகினறனர்.

English summary

Due to his extreme love for football player Messi, the youth from kerala trying to fix a cut out in front of his house was electrocuted and died.