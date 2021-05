முகமது ரியாஸ் எனும் இடதுசாரி போராளி- பினராயி மருமகன் என்பதாலா அமைச்சர் பதவி கிடைத்தது?

Thiruvananthapuram

திருவனந்தபுரம்: கேரளாவில் இடதுசாரி போராளியான முகமது ரியாஸுக்கு அமைச்சர் பதவி கொடுக்கப்பட்டதை முன்வைத்து வலதுசாரிகள் வாரிசு அரசியல் என்கிற பிரசாரத்தை தீவிரமாக முன்னெடுக்கின்றனர். பினராயி விஜயன் மருமகன் என்கிற ஒற்றை காரணத்துக்காக மட்டுமே முகமது ரியாஸுக்கு அமைச்சர் பதவி தூக்கி தரப்பட்டதாக இந்த விமர்சனங்கள் இருக்கின்றன.

முகமது ரியாஸின் 'பூர்வோத்திரத்தை' தெரிந்துதான் இந்த வலதுசாரிகள் பேசுகிறார்களா? என்பதுதான் புரியாத ஒன்று. சரி... பினராயி விஜயனின் மருமகன் என்ற தகுதி இல்லாமல் முகமது ரியாஸுக்கு வேறு அப்படி என்னதான் தகுதி இருக்கிறது?

கேரள முதல்வர் பினராயி விஜயன் மகள் வீணா திருமணம்.. டிஒய்எஃப்ஐ தலைவர் முகமது ரியாசை மணந்தார்

Mohammed Riyas got Cabinet Minister post for Not only Pinarayi Vijayan’s Son-In-Law and he was CPIM Activist for last 30 years.