Kerala Wife Swap: "இன்னிக்கு ராத்திரி என் மனைவி உன்னோட!" யார் அந்த மிஸ்டர் ஸ்டுட்ஸ்? கிறுகிறு கேரளா

Thiruvananthapuram

oi-Rajkumar R

திருவனந்தபுரம்: கேரளாவில் வாட்ஸ்அப் டெலிகிராம் ஃபேஸ்புக் உள்ளிட்ட சமூக வலைதளங்களில் குழுக்களை ஏற்படுத்தி அதன் மூலம் பழகும் நபர்களிடம் மனைவிகளை விபச்சாரத்திற்கு அனுப்பி சம்பாதித்த விவகாரத்தில் திருமணமாகதவர்கள் குழுவில் சேர்வதற்கே மிஸ்டர் ஸ்டுட்ஸ் என்பவரிடம் 14 ஆயிரம் செலுத்த வேண்டுமென்ற தகவல் வெளியாகியுள்ளது.

இஸ்லாமிய பெண்களை ஏலத்தில் விடுவதாக அமைக்கப்பட்டிருந்த புள்ளி பாய் சம்பவம் இந்தியா முழுவதும் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்திய நிலையில் முறைகேட்டில் ஈடுபட்ட நபர்கள் கைது செய்யப்பட்டுள்ளனர். இந்த நிலையில் சமூக வலைதளங்களில் தொடர்ந்து பெண்கள் தவறாகப் பயன்படுத்தப்பட்டு வரும் சம்பவங்கள் குறித்து கண்காணிப்பை தீவிரப்படுத்த வேண்டும் என்ற கோரிக்கை எழுந்துள்ளது.

இந்த நிலையில்தான் கேரளாவில் வாட்ஸ்அப் டெலிகிராம் ஃபேஸ்புக் உள்ளிட்ட சமூக ஊடக தளங்களில் மனைவிகளை ஏலம் விட்டு சம்பாதித்து வந்த கணவர் கைது செய்யப்பட்டுள்ள சம்பவம் பெரும் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

English summary

Police in Kerala have arrested seven people for setting up groups on social networking sites including WhatsApp Telegram and Facebook and living a life of luxury by sending wives to prostitutes for money.