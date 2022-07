கேரளாவில் அதிகரிக்கும் குரங்கு அம்மை! பாதிப்பு எண்ணிக்கை 3ஆக உயர்வு! எல்லையில் உட்சபட்ச கண்காணிப்பு!

Thiruvananthapuram

oi-Rajkumar R

திருவனந்தபுரம் : கேரளாவில் கொரோனா, சிக்குன்குனியா, பறவைக் காய்ச்சல் ஆகியவற்றைத் தொடர்ந்து தற்போது குரங்கு அம்மை நோய் பரவ துவங்கியுள்ள நிலையில், அங்கு மேலும் ஒருவருக்கு குரங்கு அம்மை பாதிப்பை கண்டறியப்பட்டுள்ளதாகவும், இதனால் பாதிப்பு எண்ணிக்கை 3ஆக உயர்ந்துள்ளதாக அம்மாநில சுகாதாரத்துறை அமைச்சர் சைலஜா கூறியுள்ளார்.

கொரோனாவுக்குப் பிறகு உலக மக்களை மீண்டும் ஒரு அச்சுறுத்தலில் ஆழ்த்தும் விதமாக மங்கி பாக்ஸ் என அழைக்கப்படும் குரங்கு காய்ச்சல் தற்போது மேற்கத்திய நாடுகளில் மிக தீவிரமாக பரவி வருகிறது.

தற்போது ஐரோப்பிய நாடுகளான பெல்ஜியம், பிரான்ஸ், ஜெர்மனி, இத்தாலி, நெதர்லாந்து, போர்ச்சுகல், ஸ்பெயின், ஸ்வீடன், பிரிட்டன் போன்றவற்றில் இதன் பாதிப்பு திடீரென அதிகரித்து வரும் நிலையில், கொரோனா போல மீண்டும் ஒரு பேரழிவை சந்திக்க வாய்ப்பிருப்பதாக் உலக சுகாதார நிறுவனம் அச்சம் தெரிவித்துள்ளது.

English summary

Kerala Health Minister Sailaja has said that after Corona, Chikungunya and Bird flu, monkey measles has started spreading in Kerala, one more person has been diagnosed with monkey measles, thus the number of cases has increased to 3.