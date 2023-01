இழுத்து அணைத்து.. இண்டீசண்ட் மாணவர்! டீசண்டாக நடந்து கொண்ட அபர்ணா பாலமுரளி! இப்படி ஒரு தண்டனையா?

Thiruvananthapuram

oi-Rajkumar R

திருவனந்தபுரம் : சூரறைப் போற்று புகழ் நடிகை அபர்ணா பாலமுரளியிடம் விஷ்ணு என்ற மாணவர் தவறாக நடந்து கொண்ட நிலையில் தனது தவறான நடத்தைக்கு மன்னிப்பு கேட்ட நிலையில், அதனை கல்லூரி நிர்வாகம் நிராகரித்ததுடன், அவரை கல்லூரியில் இருந்து ஒரு வாரம் சஸ்பெண்ட் செய்து சட்டக்கல்லூரி பணியாளர் கவுன்சில் நடவடிக்கை எடுத்துள்ளது.

தமிழில் பிரபல நடிகரான சூர்யாவுடன் சுதா கொங்கரா இயக்கத்தில் சூழலைப் போற்று படத்தில் நடித்து மிகப் பிரபலமானவர் நடிகை அபர்ணா பாலமுரளி பொம்மி கதாபாத்திரத்தை இவரை விட வேறு யாரும் அவ்வளவு அழகாக செய்திருக்க முடியாது என ரசிகர்கள் கொண்டாடினர்.

தொடர்ந்து தமிழில் அவர் நடித்த வீட்டுல விசேஷம் படமும் பெரும்பாலான ரசிகர்களிடம் அவரை கொண்டு சேர்த்தது. இதையடுத்து தமிழின் முன்னணி நாயகியாக மாறி இருக்கிறார் அபர்ணா பாலமுரளி. அவரது ரசிகர் பட்டாளமும் அதிகரித்துள்ளது.

When a student named Vishnu apologized for his misbehavior to actress Aparna Balamurali, the college administration rejected it and suspended her from the college for a week.