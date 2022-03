காங்கிரஸ் மென்மையான ஹிந்துத்துவா கட்சி.. ஆனால் நாங்க அப்படியில்லை.. சொல்கிறார் சீதாராம் யெச்சூரி

Thiruvananthapuram

திருவனந்தபுரம்: ‛‛மென்மையான ஹிந்துத்துவாவை காங்கிரஸ் கடைப்பிடிக்கிறது. பாஜகவை எதிர்க்கும் ஒரேசக்தி நாங்கள் தான்'' என மார்க்சிஸ்ட் கம்யூனிஸ்ட் கட்சியின் பொதுச்செயலாளர் சீதாராம் யெச்சூரி கூறினார்.

கேரளா கொச்சியில் மார்க்சிஸ்ட் கம்யூனிஸ்ட் கட்சியின் பொதுச்செயலாளர் சீதாராம் யெச்சூரி நிருபர்களை சந்தித்தார். அப்போது அவர் பாஜகவை கடுமையாக விமர்சித்தார்.

மேலும் காங்கிரஸ் கட்சி பலவீனமாகி உள்ளது. ஹிந்துத்துவாவை காங்கிரஸ் கட்சி ஆதரித்து வருவதாக குற்றம்சாட்டினார். இதுதொடர்பாக சீதாராம் யெச்சூரி கூறியதாவது:

The Congress adheres to soft Hindutva. We are the only force opposed to the BJP, says, CPI M General Secretary Sitaram Yechury in kerala.