"எழுந்து வா குட்டா".. கதறி அழுத பிரம்மதச்சன்.. யானைக்குள் ஒரு குழந்தை.. ஒரு திடீர் தொடர் (3)

Art Culture

oi-Arivalagan ST

வயதாகி விட்ட பெற்றோரை தூக்கி ரோட்டில் வீசும் பிள்ளைகள்.. சொத்துக்காக அடித்துக் கொள்ளும் அண்ணன் தம்பிகள்.. மனைவிக்கு துரோகம் செய்யும் கணவர்கள்.. கணவருக்கு துரோகம் செய்யும் மனைவிகள்.. இப்படிப்பட்ட கதைகளைத்தான் நாம் நாள்தோறும் பார்த்து வருகிறோம்..

மனிதனைப் போல ஒரு மோசமான விலங்கினம் பூமிப் பந்தில் வேறு எதுவுமே இருக்க முடியாது. செடி கொடிகள், விலங்குகள் படைக்கப்பட்ட நாள் முதல் எந்த மாற்றமும் இல்லாமல் அப்படியேதான் இருக்கின்றன. ஆனால் இந்த மனிதன் மட்டும் எப்படி மாறிப் போயிருக்கிறான்.

விலங்குகளுக்கு ஒரு அறிவு குறைவு என்பார்கள்.. ஆனால் நடக்கும் சில சம்பவங்களைப் பார்க்கும்போது மனிதர்களை விட உயர்ந்த அறிவு கொண்டவை விலங்குகள்தானோ என்று எண்ண வைக்கிறது.. கேரளாவில் ஒரு உருக்கமான சம்பவம் நடந்துள்ளது.

English summary

Animals are the better one than humans in every mean of life.