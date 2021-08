திருச்செந்தூர் கோவிலில் ஆவணித்திருவிழா: பக்தர்கள் இன்றி கொடியேற்றம் - ஆன்லைனில் தரிசனம்

Astrology

தூத்துக்குடி: திருச்செந்தூர் சுப்ரமணிய சாமி கோவிலில் ஆவணித்திருவிழா கொடியேற்றத்துடன் தொடங்கியுள்ளது. விழாவில் பங்கேற்க இன்று முதல் செப்டம்பர் 5ஆம் தேதி வரை பக்தர்களுக்கு அனுமதியில்லை என்று தூத்துக்குடி மாவட்ட ஆட்சியர் அறிவித்துள்ளார். ஆவணித்திருவிழாவில் பக்தர்கள் அதிக அளவில் கூட வாய்ப்புள்ளதால் கொரோனா பரவலைத்தடுக்க இந்த நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டுள்ளது.

தமிழகத்தில் கொரோனா தொற்று பரவலைத் தடுக்கும் வகையில் வெள்ளி, சனி, ஞாயிறுகளில் வழிபாட்டுத்தலங்களுக்கு செல்ல தடை விதிக்கப்பட்டுள்ளது. கோயில்கள், மசூதிகள், தேவாலயங்கள் திறப்பு குறித்து தமிழ்நாடு அரசின் மருத்துவத்துறை, வருவாய் பேரிடர் நிர்வாகத்துறை வெளியிட்டுள்ள அறிவிப்பில், வாரந்தோறும் வெள்ளிக்கிழமை, சனிக்கிழமை, ஞாயிற்றுக்கிழமை ஆகிய மூன்று நாட்களில் வழிபாட்டுத் தலங்களில் பக்தர்களுக்கு அனுமதி இல்லை என்ற நிலை தொடரும் என அறிவித்திருந்தது.

திருச்செந்தூர் முருகன் கோவிலில் ஆவணித்திருவிழா நடைபெறுவதை முன்னிட்டு இன்று முதல் செப்டம்பர் 5ஆம் தேதி வரை பக்தர்களுக்கு அனுமதியில்லை என்று தூத்துக்குடி மாவட்ட ஆட்சியர் அறிவித்துள்ளார்.

Thoothukudi District Collector has announced that devotees will not be allowed in the Thiruchendur Murugan Temple from today till September 5. The move is aimed at curbing the spread of corona as devotees are also more likely to attend the festival.