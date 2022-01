ஆரியங்காவு தர்மசாஸ்தா அன்னை புஷ்கலா தேவி திருக்கல்யாணம் கோலாகலம்

Astrology

oi-Jeyalakshmi C

ஆரியங்காவு: தமிழக கேரள எல்லையில் அமைந்துள்ள ஆரியங்காவு ஸ்ரீதர்மசாஸ்தா கோவிலில் ஸ்ரீதர்ம சாஸ்தா அன்னை ஸ்ரீபுஷ்கலா தேவி திருக்கல்யாண உற்சவம் கோலாகலமாக நடைபெற்றது. இதில் தமிழக முன்னாள் அமைச்சர் ஆர்.பி.உதயகுமார் உள்ளிட்ட முக்கிய பிரமுகர்கள் பங்கேற்றனர்.

ஆரியங்காவு தர்மசாஸ்தா கோவிலில் வீற்றிருக்கும் ஐயப்பன் அன்னை புஷ்கலா தேவியுடன் தம்பதி சமேதராக அருள்பாலித்து வருகிறார். இக்கோவிலில் ஆண்டு தோறும் மார்கழி மாதம் 10ஆம் தேதியன்று திருக்கல்யாண வைபவம் நடைபெறுகிறது.

திருவிதாங்கூர் மன்னர் குடும்பத்திற்கு ஆடைகளை நெய்து கொடுக்கும் மதுரை சவுராஷ்டிரா சமுதாயத்தைச் சேர்ந்த புஷ்கலை என்ற பெண், ஐயப்பன் பூஜைக்கு தேவையான பணிவிடைகளை பக்தி சிரத்தையோடு செய்து வந்தார். அப்போது புஷ்கலைக்கு பிரம்மச்சாரியான ஐயப்பன் மீது காதல் ஏற்பட்டது. புஷ்கலையின் பக்தியில் மகிழ்ந்த ஐயப்பனும் அவரை மணம் முடிக்க முடிவெடுத்தார்.

எட்டி எட்டி கையை அசைத்த விஜயகாந்த்.. ரூபாய் நோட்டுடன் நின்ற பிரேமலதா.. துள்ளி குதித்த தொண்டர்கள்

English summary

Ariyankavu Sri Dharma Sastha Annai Sripushkala Devi Tirukkalyana celebrations were held at the Ariyankavu Sridharmasastha Temple located on the Tamil Nadu-Kerala border. Prominent personalities including former Tamil Nadu Minister RB Udayakumar took part in it.