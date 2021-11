சபரிமலையில் பக்தர்கள் வெடி வழிபாடு நடத்த அனுமதி - தபாலில் தேடி வரும் அரவணைப் பிரசாதம்

Astrology

oi-Jeyalakshmi C

திருவனந்தபுரம்: சபரிமலை ஐயப்பன் கோவிலில் கொரோனா பிரச்சினையால் தடை விதிக்கப்பட்டிருந்த வெடி வழிபாட்டிற்கு நேற்று முதல் அனுமதி அளிக்கப்பட்டுள்ளது. பக்தர்கள் கோவிலில் வெடி வழிபாடு நடத்தலாம் என அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. கடந்த 11 நாட்களில் 10 கோடி ரூபாய் வருமானம் கிடைத்துள்ளதாகவும் கோவிலுக்கு வர முடியாத பக்தர்களுக்கு தபாலில் அரவணைப் பிரசாதம் அனுப்பி வைக்கப்படும் எனவும் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

கேரளாவில் உள்ள பிரசித்தி பெற்ற ஐயப்பன் கோவிலில் மாதப்பிறப்பை முன்னிட்டு நடை திறக்கப்பட்டு பூஜை நடைபெறும். கார்த்திகை, மார்கழி மாதங்களில் மண்டல பூஜை, மகர விளக்கு பூஜையை முன்னிட்டு 2 மாதங்கள் கோவில் நடை திறந்திருக்கும்.

கொரோனா பிரச்சினை யால் கடந்த ஆண்டு பக்தர்களுக்கு கடும் கட்டுப்பாடு விதிக்கப்பட்டது. இந்த ஆண்டு கொரோனா பரவல் குறைந்ததால் கட்டுப்பாடுகளில் கூடுதல் தளர்வு அறிவிக்கப்பட்டது. கோவிலுக்கு தினமும் 30 ஆயிரம் பக்தர்கள் தரிசனத்திற்கு அனுமதிக்கப்பட்டனர்.

English summary

The temple revenue of Sabarimala Iyappan temple has crossed Rs 10 crore in 11 days. It has been reported that devotees can perform explosive worship at the temple.