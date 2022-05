அரசு வேலை தரும் பானு சப்தமி விரதம் - இந்த ஞாயிறு சூரிய வழிபாடு செய்ய மறக்காதீங்க

News

oi-Jeyalakshmi C

சென்னை: அரை காசு வேலை என்றாலும் அரசாங்க வேலை என்ற மதிப்பு இருக்கும். அரசு வேலை வேண்டுவோர் சூரியனை விரதமிருந்து வழிபட வேண்டும். வரும் 8ஆம் தேதி பானுசப்தமி நாளில் விரதமிருந்து சூரியனை வணங்கினால் அரசு வேலை தேடி வரும் என்பது நம்பிக்கையாகும். இந்த நாளில் பித்ரு தர்ப்பணம் செய்வது சூரிய கிரகணம் முடிந்த பிறகு செய்யும் தர்ப்பணத்துக்கு ஒப்பானது.

சூரியனுக்கு உகந்த தினம் ஞாயிறு. அதுவும் சப்தமி திதியும், ஞாயிற்றுக் கிழமையும் ஒன்றாக வரும் நாள் பானு சப்தமி என்று சாஸ்திரங்கள் கூறுகின்றன. வெகு அபூர்வமாக வரும் பானு சப்தமி தினம் ஆயிரம் சூரிய கிரகணத்துக்கு ஒப்பானது. வரும் 8 ஆம் தேதி பானு சப்தமி தினம் தவறாமல் சூரிய வழிபாடு செய்ய வேண்டிய நாள். பானு சப்தமி அன்று நாம் செய்யும் பூஜைகள், மந்திரங்கள், ஹோமங்கள், தானங்கள் போன்றவை சாதாரண நாட்களில் செய்வதால் ஏற்படும் புண்ணியத்தைக் காட்டிலும் சுமார் ஆயிரம் மடங்கு அதிக புண்ணியத்தைத் தரக்கூடியவை. நாளை விரதமிருந்து சூரியனை வழிபட்டால் தீராத நோய்களும் தீரும் என்பது நம்பிக்கை.

உலகத்தின் உயிராகச் சூரியதேவன் விளங்குகிறார். வேதகாலம் முதலே சூரியனைப் பற்றிய குறிப்புகள் இடம் பெற்றுள்ளன. ரிக்வேதம் சூரியனை மூன்றுவித அக்னியில் ஒன்றாக விவரிக்கிறது. யஜுர்வேதம் சகல உலகங்களையும் ஒளிபெறச் செய்பவன் என்று போற்றுகிறது. அதர்வண வேதம் சூரியனை வழிபட்டவர்கள் இதயநோயிலிருந்து விடுபடுவர் என்று வழிகாட்டுகிறது.

English summary

Banu Sapathami Viratham and benefits: (பானு சப்தமி விரதம் நன்மைகள்) When this Saptami is on Sunday, it is known as Achla Bhanu Saptami. The importance of Saptami is even more on this day. On 08 May 2022.