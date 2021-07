அரசு வேலை... காக்கிச்சட்டை போடும் யோகம் தரும் செவ்வாய் பகவான் - இந்த பரிகாரம் பண்ணுங்க

News

oi-Jeyalakshmi C

சென்னை: "கழுதை மேய்த்தாலும் கவர்மென்டில் மேய்க்கனும்"ஆசையிருக்கு தாசில்தாராக. அதிர்ஷ்டம் இருக்கு கழுதை மேய்க்க" இப்படி அரசாங்க வேலையையும் அதன் மதிப்பையும் கூறும் பழமொழிகள் ஏராளம் உண்டு. பெண்ணுக்கு மாப்பிள்ளைப் பார்க்கும்போதுகூட பல பெற்றோர்கள் எப்படியாவது ஒரு அரசாங்க வேலை செய்பவரை தங்கள் மகளுக்கு மணமுடித்துவிடவேண்டும் என நினைக்கிறார்கள்.

அதற்குக் காரணம், மாதம் பிறந்தால் சுளையாக சம்பளம் வந்து விடும். பாதுகாப்பான வாழ்க்கை, நண்பர்கள் மத்தியில் மதிப்பு மரியாதை, சமூகத்திலும் கௌரவம், இப்படி பல லாபங்கள் இருப்பதால்தான் அரசு வேலையைப் பலரும் விரும்புகிறார்கள். இந்த கொரோனா காலத்தில் பலருக்கும் வேலையிழப்பு, சம்பள குறைப்பு ஏற்பட்ட போதும் அரசு வேலை செய்பவர்களுக்கு எந்த பாதிப்பும் ஏற்படவில்லை என்ற காரணமும் அரசு வேலையை பலரும் விரும்புகின்றனர்.

அரசு தேர்வுகள் எழுதி வெற்றி பெற்று அரசாங்க அதிகாரியாக முடியுமா என்று பலரும் ஜாதகத்தை பார்க்க ஆரம்பித்துள்ளனர். அரசு பணி கிடைப்பதற்கும் நவகிரகங்களின் அருள் இருக்க வேண்டும். இங்கு எந்தெந்த ராசியினருக்கு அரசு பணி கிடைக்கும் என்பதையும், எல்லா ராசியினருக்கு அரசு பணி கிடைப்பதற்கான பரிகாரங்களை குறித்தும் தெரிந்து கொள்வோம்.

English summary

There must be the grace of the Navagrahas to get government work. Here we will find out which zodiac sign will get government job and the remedies for all zodiac sign to get government job.