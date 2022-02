திருமலை திருப்பதியில் நாளை ரத சப்தமி விழா - ஏகாந்தமாக நடைபெறும் மினி பிரம்மோற்சவம்

News

திருப்பதி: திருமலை திருப்பதியில் ரத சப்தமி விழா நாளை ஏகாந்தமாக நடைபெற உள்ளது. இதனை முன்னிட்டு கோவிலில் வழக்கமாக நடைபெறும் கல்யாண உற்சவம், ஊஞ்சல் சேவை, ஆர்ஜித பிரம்மோற்சவம், சஹஸ்ர தீப அலங்கார சேவை ஆகியவை ரத்து செய்யப்படுவதாக, திருமலை-திருப்பதி தேவஸ்தானம் தெரிவித்துள்ளது.

திருப்பதி ஏழுமலையான் கோவிலில் சூரிய ஜெயந்தியையொட்டி ரத சப்தமி விழா நாளை 8ஆம் தேதி நடக்கிறது. அன்று ஒரேநாளில் காலையில் இருந்து இரவு வரை 7 வாகனச் சேவை நடக்கிறது. மினி பிரம்மோற்சவம் என்று ரத சப்தமி விழா அழைக்கப்படுகிறது.

பொதுவாக பிரம்மோற்சவ நாட்களில் தினசரியும் காலை மாலைகளில் அலங்கரிக்கப்பட்ட வாகனங்களில் மலையப்பசுவாமி ஸ்ரீதேவி, பூதேவி சமேதராக எழுந்தருளி நான்கு மாட வீதிகளில் வலம் வந்து பக்தர்களுக்கு அருள்பாலிப்பார்.

Ratha Saptami at Tirumala: ( திருப்பதியில் ரத சப்தமி விழா 2022) The auspicious occasion of Surya Jayanti, will be conducted by TTD in Ekantam, with no pilgrim participation this year on February 8. Ratha Saptami, also known as 'mini-Brahmotsavam' as the processional deity will be taken in a procession atop seven vahanams, will be confined to within the shrine Ekantham.