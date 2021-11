சபரிமலை ஐயப்பன் கோவில் நடை நாளை திறப்பு: டிச.26ல் மண்டலபூஜை - 12 லட்சம் பக்தர்கள் முன்பதிவு

News

oi-Jeyalakshmi C

சபரிமலை: கார்த்திகை மாத பிறப்பு மண்டலபூஜைக்காக சபரிமலை ஐயப்பன் கோவில் நடை நாளை திறக்கப்படுகிறது. தினமும் 30 ஆயிரம் பக்தர்களுக்கு அனுமதி அளிக்கப்பட்டுள்ளது. பம்பையில் புனித நீராடலாம் எனவும் சன்னிதானத்தில் தங்க கூடாது என்றும் அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.இந்த ஆண்டுக்கான மண்டல பூஜை டிசம்பர் 26ஆம் தேதி நடைபெறும் என அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

கார்த்திகை மாதம் பிறந்தாலே எங்கும் சரண கோஷம் ஒலிக்கும். ஐயப்ப பக்தர்களும், முருக பக்தர்களும் மாலை அணிந்து விரதத்தை தொடங்குவார்கள். 48 நாட்கள் விரதம் இருந்து கோவிலிலுக்கு சென்று பக்தர்கள் ஐயப்பனை தரிசிப்பார்கள். சிலர் ஐப்பசி மாதம் விரதம் இருந்து முதல் நாளிலேயே ஐயப்பனை தரிசனம் செய்வது வழக்கம்.

இருமுடி சுமந்து சென்று நெய் அபிஷேகம் செய்து சாமியே சரணம் ஐயப்பா என்று முழக்க மிட்டு தியான நிலையில் இருக்கும் ஐயப்பனை கண் குளிர தரிசனம் செய்து வழிபடுபார்கள் பக்தர்கள். கொரோனா காலமாக இருப்பதால் கடந்த ஆண்டு ஐயப்ப பக்தர்களுக்கு கடும் கட்டுப்பாடு விதிக்கப்பட்டது. நடப்பாண்டு தினசரி 30 ஆயிரம் பக்தர்கள் சாமி தரிசனம் செய்ய அனுமதிக்கப்பட்டுள்ளது.

English summary

Sabarimala Iyappan temple walk will be opened tomorrow for the Karthika month birth mandala puja. Permission is granted to 30 thousand devotees daily. It has been announced that one can take a holy bath in Bombay and not stay in the sanctum sanctorum. It has been announced that this year's Zonal Puja will be held on December 26.