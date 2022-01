கழுத்தை நெறிக்கும் கடன் பிரச்சினையா? தவறாமல் இந்த பரிகாரங்களை பண்ணுங்க

News

சென்னை: ருணம், ரோகம், சத்ரு இந்த மூன்றுமே மனிதர்களை மெல்லக்கொல்லும். அதிலும் கடன் பிரச்சினை கவலையை ஏற்படுத்தி மனிதர்களை கலங்க வைத்து கொல்லும். கடன் பிரச்சினையால் கஷ்டப்படுபவர்களுக்கு எளிய பரிகாரங்கள் உள்ளன. இந்த பரிகாரங்களை நம்பிக்கையோடு செய்தால் நிச்சயம் பலன் கிடைக்கும்.

ஒருவரின் ஜாதகத்தில் ஆறாம் இடம் கடன் ஸ்தானத்தை குறிக்கும் கடன் பிரச்சினையால் இன்றைக்கு பலரும் தற்கொலை செய்து கொள்கின்றனர். சக்கரத்தாழ்வார் அருள் இருந்தால் கண்டிப்பாக கடன் பிரச்சினை நீங்கும். பெருமாள் கோவிலுக்கு சென்று சனி மற்றும் புதன் கிழமைகளில் சக்கரத்தாழ்வார் சன்னிதியில், துளசி மாலை சாற்றி, 12 முறை வலம் வர வேண்டும்.

சக்கரத்தாழ்வாரை ஒவ்வொரு முறை வலம் வரும் பொழுதும், கடன் தீர்வதற்கு மனமுருக நம்பிக்கையோடு வேண்டிக்கொள்ள வேண்டும். தொடர்ந்து 12 வாரங்கள் செய்தாலே கடன் பிரச்சினை தீர்ந்து மன நிம்மதி ஏற்படும்.

There are simple remedies for those who suffer from debt problems. Doing these remedies with confidence will definitely pay off.Donate food and clothes to the poor and needy every Friday. Do it for 5 consecutive Friday for effective results.