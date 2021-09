உதயநிதி எதிர்காலத்தில் திமுக தலைமைக்கு வருவாரா?...முதல்வர் ஆவாரா?...ஜாதக யோகங்கள் சொல்வதென்ன

News

oi-Jeyalakshmi C

சென்னை: தாத்தா, அப்பா வழியில் சினிமாவில் இருந்து அரசியல் பாதையை தேர்வு செய்தாலும் தனக்கென தனி பாணியை வகுத்துக்கொண்டு செயல்பட்டு வருகிறார் முதல்வர் மு.க ஸ்டாலினின் மகன் உதயநிதி. திமுக ஆட்சிக்கு வந்து சில மாதங்களிலேயே திமுகவின் வருங்காலமே... அடுத்த தலைமையே என்று உதயநிதிக்கு ஆதரவாக குரல்கள் எழத்தொடங்கிவிட்டன. திமுகவில் எத்தனையோ சீனியர்கள் இருந்தாலும் தலைவர் மு.க ஸ்டாலினுக்கு அடுத்த நிலையில் உதயநிதியை வைத்து போற்றத் தொடங்கிவிட்டனர். அறிவாலயத்தில் மட்டுமல்ல சட்டசபையிலும் அதை கண்கூடாக பார்க்க முடிந்தது. அரசாள ஆசை இருந்தாலும் அதிர்ஷ்டமும் யோகமும் வேண்டும் உதயநிதி ஸ்டாலினுக்கு அந்த யோகம் இருக்கிறதா என்று பார்க்கலாம்.

கடந்த 15 ஆண்டுகளுக்கு முன்பு சினிமாவில் தயாரிப்பாளராக காலடி எடுத்து வைத்த உதயநிதி, தானே ஹீரோவாகவும் நடிக்கத் தொடங்கினார். சில திரைப்படங்கள் வெற்றி பெற்றாலும் பல திரைப்படங்கள் எதிர்பார்த்த அளவிற்கு வெற்றி பெறவில்லை. நமக்கு சினிமா மட்டுமே போதும் அரசியல் தேவையில்லை நான் அரசியலுக்கு வர மாட்டேன் என்று 2018 ஆம் ஆண்டு வரைக்கு கூறி வந்தார் உதயநிதி ஸ்டாலின்.

2019ஆம் நடைபெற்ற லோக்சபா தேர்தலில் திமுக கூட்டணிக்கட்சி வேட்பாளர்களை ஆதரித்து தமிழகம் முழுவதுமே பயணம் செய்தார். கலகலப்பான பேச்சு, நையாண்டியாக செய்த விமர்சனம் பலரையும் கவர்ந்தது. கருணாநிதியின் பேரன், ஸ்டாலின் மகன் என்பதையும் தாண்டி சினிமா நடிகர் என்பதற்காகவும் உதயநிதியைப் பார்க்க கூட்டம் கூடியது. லோக்சபா தேர்தலில் திமுக வேட்பாளர்களும் கூட்டணிக்கட்சி வேட்பாளர்களும் பெற்ற வெற்றி உதயநிதியை அரசியல் பக்கம் தானாக கொண்டு வந்து சேர்த்தது. திமுகவின் இளைஞரணிச் செயலாளர் பதவியும் தேடி வந்தது.

English summary

Udhyanidhi Stalin son of the DMK president M K Stalin Guru Peyarachi and Sani payarchi best place in horoscope. Astrologer predictions Graha Malika Yogas. The yogas are formed by the seven planets. Graha Malika Yogas are all givers of good to excellent results. Udhayanidhi Stalin next leader of DMK check out the story.