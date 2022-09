ஓணம் பண்டிகை..சபரிமலை ஐயப்பன் கோவில் நடை 6ல் திறப்பு..உடனடி முன்பதிவுக்கு அனுமதி

Astrology

oi-Jeyalakshmi C

திருவனந்தபுரம்: ஓணம் பண்டிகைக்காக சபரிமலை ஐயப்பன் கோவில் நடை வரும் 6ஆம் தேதி திறக்கப்பட உள்ளது. ஓணம் திருநாளில் சபரிமலை ஐயப்பனை தரிசிக்க ஏராளமான ஐயப்ப பக்தர்கள் விரதம் இருந்து தயாராகி வருகின்றனர். முன்பதிவு செய்யாத பக்தர்களுக்கு பம்பையில் உடனடி முன்பதிவு செய்ய தேவசம்போர்டு ஏற்பாடு செய்துள்ளது.

கேரளத்தின் பத்தனம் திட்டா மாவட்டத்தில் உள்ள சபரிமலையில் பிரம்மச்சாரி கோலத்தில் ஐயப்பன் அருள்பாலிக்கிறார்.

சபரிமலை ஐயப்பன் கோவிலில் மண்டல, மகரவிளக்கு பூஜையை தவிர, ஓணம், பங்குனி உத்திரம் ஆராட்டு திருவிழா, விஷூ பண்டிகை மற்றும் விசேஷ நாட்கள் தவிர ஒவ்வொரு தமிழ் மாதமும் முதல் 5 நாட்கள் நடை திறக்கப்பட்டு பூஜைகள் நடைபெறும்.

English summary

The Sabarimalai Ayyappan Temple will be opened on the 6th of the month of Onam. A large number of Ayyappa devotees are fasting and preparing to visit Sabarimala Ayyappa on the occasion of Onam. Devasamboard has arranged for instant booking in Bombay for devotees who have not booked.