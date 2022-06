ராகு கேது பெயர்ச்சி 2022: பரணி நட்சத்திரத்தில் பயணிக்கும் ராகு.. யாருக்கு அள்ளித்தரப்போகிறார்

Astrology

oi-Jeyalakshmi C

சென்னை: ராகு பகவான் மேஷ ராசியில் சூரியனின் கார்த்திகை நட்சத்திரத்தில் இருந்து சுக்கிரனின் பரணி நட்சத்திரத்திற்கு இடப்பெயர்ச்சி அடைந்துள்ளார். இந்த பெயர்ச்சியால் செல்வ செழிப்பை அனுபவிக்கப்போகும் ராசிக்காரர்கள் யார் என்று பார்க்கலாம்.

நவக்கிரகங்களில் சனியை விட செவ்வாயும், செவ்வாயை விட புதனும், புதனை விட குருவும், குருவை விட சுக்கிரனும், சுக்கிரனை விட சந்திரனும், சந்திரனை விட சூரியனும், இவர்கள் அனைவரையும் விட ராகுவும் கேதுவும் பலம் பொருந்தி விளங்குகின்றனர் என்று ஜோதிடம் கூறுகிறது. இதில் இருந்து ராகு மற்றும் கேதுவுக்கு உள்ள முக்கியத்துவம் எளிதில் விளங்கும்.

ராகுவும் கேதுவும் ஒரு ராசியில் ஒன்றரை ஆண்டுகள் பயணம் செய்வார்கள். இந்த ஒன்றரை ஆண்டுகளில் மூன்று நட்சத்திரங்களில் பயணம் செய்வார்கள். ராகு பகவான் இப்போது சுக்கிரனின் பரணி நட்சத்திரத்தில் பயணம் செய்வதால் எந்த ராசிக்காரர்களுக்கு என்ன பலன் கிடைக்கப்போகிறது என்று பார்க்கலாம்.

English summary

Rahu ketu peyarchi 2022: (ராகு கேது பெயர்ச்சி பரணி நட்சத்திரத்தில் பயணிக்கும் ராகுவினால் எந்த ராசிக்காரர்களுக்கு என்ன பலன் கிடைக்கும்) Rahu Bhagavan has shifted from the Sun's Karthika star in Aries to Venus's Barani star. Let’s see who are the zodiac signs that will experience wealth with this shift.