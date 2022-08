நீங்க தொட்டதெல்லாம் பொன்னாகுமா? ஏழரை சனி காலத்தில் எதையும் செய்யாதீங்க!

Astrology

சென்னை: கோடீஸ்வர குடும்பத்தில் வாரிசாகப் பிறந்து, கடைசி வரை கோடீஸ்வரராக வாழும் யோகம் வெகு சிலருக்கே அமையும். ஒவ்வொருவரும் ஏதாவது ஒரு தொழில் செய்து பணம் சம்பாதிக்கிறார்கள். பலர் அன்றாடத் தேவைகளுக்கே போதிய வருமானமின்றிப் போராட்டத்துடன் வாழ்கின்றனர். உண்மையில், அன்றாட வாழ்க்கைக்குப் போராடுபவர்களுக்கும் கோடீஸ்வர யோகம் இருக்கிறது. சரியான நேரம் பார்த்து பணத்தை முதலீடு செய்தாலோ, தசாபுத்தி வேலை செய்தாலோ அவர் கோடீஸ்வரர் ஆக முடியும். சனி பகவான் அள்ளியும் கொடுப்பார். குப்புற தள்ளியும் விடுவார் எனவே யாருக்கு எந்த நேரத்தில் கோடீஸ்வர யோகம் தேடி வரும் என்று பார்க்கலாம்.

ஒவ்வொருவருக்கும் ராசியைப் போல லக்னம் உண்டு. பிறந்த நாளில் உள்ள நட்சத்திரத்தின் அடிப்படையில் ராசியையும், பிறந்த நேரத்தைக் கொண்டு லக்னத்தையும் அறிந்துகொள்ளலாம். மேஷம் விருச்சிகத்துக்கு செவ்வாய் தசை, ரிஷபம் துலாமுக்கு சுக்கிர தசை, மிதுனம் கன்னிக்கு புதன் தசை, மீனம் தனுசுக்கு குரு தசை, மகரம் கும்பத்துக்கு சனி தசை, சிம்மத்துக்கு சூரிய தசை, கடகத்துக்கு சந்திர தசை என லக்னாதிபதி, ராசி அதிபதிகளின் தசை நடக்கும்போது ஜாதகர் வாழ்க்கையில் அதிரடி மாற்றங்கள் ஏற்படும்.

திடீர் வளர்ச்சி, பணம், புகழ், செல்வாக்கு ஏற்படும். சாதாரண நிலையில் இருப்பவரும் சுபகிரக பார்வை பலம் பெற்று லக்னாதிபதி, ராசி அதிபதி தசை நடந்தால், பெரிய அளவில் முன்னேற்றத்தை எளிதில் அடைவார்கள். அதே நேரத்தில் ஏழரை சனி நடக்கும் போதும் அஷ்டமத்து சனி, கண்டச்சனி காலங்களில் அகலக்கால் வைப்பது அதிக தொழில் முதலீடு செய்வது ஆபத்தில் முடியும் என்று ஜோதிடர்கள் கூறியுள்ளனர்.

