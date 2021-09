சீனிவாசனுக்கு கடன் கொடுத்த குபேரன்... திருப்பதி ஏழுமலையானை தரிசித்தால் திருமண யோகம் கைகூடும்

Astrology

oi-Jeyalakshmi C

திருப்பதி: வாழ்க்கையில் திருப்பம் ஏற்பட வேண்டும் என்று விரும்பினால் திருப்பதி சென்று வாருங்கள் என்று சொல்வார்கள். திருமலையில் வாசம் செய்யும் ஏழுமலையானை தரிசனம் செய்தால் திருப்பம் மட்டுமல்ல தடைகள் நீங்கி திருமண யோகமும் கை கூடி வரும் என்பது நம்பிக்கை. சீனிவாச பெருமாள் திருமணத்திற்காக அந்த குபேரன் கடன் கொடுத்திருக்கிறார். அந்த கடனுக்கு பெருமாள் இன்னமும் வட்டி கட்டிக்கொண்டிருக்கிறார் என்பது நம்பிக்கை.

கோடீஸ்வர சாமி திருப்பதி ஏழுமலையான். சாதாரண மக்கள் வைகுண்ட வாசல் வழியாக மணிக்கணக்கில் காத்திருந்து இலவச தரிசனம் செய்தால் மிகப்பெரிய பணக்காரர்களும், அரசியல்வாதிகளும், நடிகர்களும் விஐபி பிரேக் தரிசனத்தில் சென்று சில நிமிட நேரங்களில் ஏழுமலையானை தரிசனம் செய்து வருகின்றனர். தினசரியும் பல்லாயிரக்கணக்கானோர் வந்து செல்லும் திருப்பதி ஏழுமலையான் கோவில் சிறப்புகளைப் பற்றி இந்த புரட்டாசி மாதத்தில் அறிந்து கொள்வோம்.

சேஷாத்திரி, நீலாத்திரி,கருடாத்திரி,அஞ்சனாத்திரி, வ்ருஷபாத்ரி, நாராயணாத்ரி, வேங்கடாத்ரி ஆகிய ஏழுமலைகளுக்கும் அதிபதி என்பதால் பெருமாளுக்கு ஏழுமலையான் என்றொரு திருநாமம் உள்ளது.

பஞ்சாப் அரசியலில் புதிய பரபரப்பு- காங். தலைவர் பதவியை ராஜினாமா செய்தார் நவ்ஜோத்சிங் சித்து!

English summary

They will tell you to go to Tirupati if you want life to take a turn. It is believed that not only the twists and turns but also the marriage yoga will come together if one sees the seven mountains that reside in Thirumalai. Kuberan has lent money for the marriage of Srinivasa Perumal. Hopefully Perumal is still paying interest on that loan.