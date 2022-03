உகாதி: மூத்த குடிமக்கள், மாற்றுத்திறனாளி பக்தர்களுக்கு குட்நியூஸ் சொன்ன திருப்பதி தேவஸ்தானம்

Astrology

oi-Jeyalakshmi C

திருப்பதி: ஏழுமலையான் கோவிலில் தினசரியும் பல்லாயிரக்கணக்கான பக்தர்கள் தரிசனம் செய்து வரும் நிலையில் மாற்றுத்திறனாளிகள் மற்றும் மூத்த குடிமக்களுக்கான சிறப்பு தரிசனம் ஏப்ரல் 1ம் தேதி முதல் தொடங்கப்படும் என தேவஸ்தானம் அறிவிப்பு வெளியிட்டுள்ளது.

ஆந்திர மாநிலத்தில் ஏழுமலைகள் மீது அருள்பாலிக்கும் ஸ்ரீனிவாச பெருமாளை தரிசிக்கவும், திருச்சானூரில் அருள்பாலிக்கும் பத்மாவதி தாயாரைப் கண்குளிர தரிசனம் செய்யவும் தினசரியும் லட்சக்கணக்கான பக்தர்கள் வந்து செல்வது வழக்கம்.

கொரோனா பரவல் காரணமாக பல்வேறு கட்டுப்பாடுகள் விதிக்கப்பட்டதை அடுத்த ஆன்லைன் முன்பதிவு தரிசனம் மூலம் தற்போது தினசரியும் 30 ஆயிரம் பக்தர்கள் அனுமதிக்கப்படுகின்றனர்.

English summary

Tirumalai Tirupathi news ugadhi festival: (திருமலைத் திருப்பதி தேவஸ்தானம் உகாதிப்பண்டிகை) The TTD has announced that a special darshan for the disabled and senior citizens will start from April 1 as tens of thousands of devotees visit the Ezhumalayan temple daily.