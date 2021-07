உலக பாம்புகள் தினம்: கனவில் பாம்பு வந்து விரட்டி விரட்டி கொத்தினால் என்ன நடக்கும் தெரியுமா

Astrology

oi-Jeyalakshmi C

சென்னை: பாம்பு நம்முடைய வீட்டுக்குள் வந்துவிட்டு வெளியில் போவது போல் கனவு வந்தால் குலதெய்வப் பிரார்த்தனையை நிறைவேற்றவேண்டும். பாம்பு கனவில் வந்து நம்மைக் கடித்தால் நம்முடைய கஷ்டம் நம்மை விட்டு விலகும். குறிப்பாக தீராத கடன் தொல்லைப் பிரச்னைகளால் அவதிப்பட்டு வருபவர்களுக்குத் தீர்வு கிடைக்கும்.

சிவபெருமான் தனது கழுத்தில் நாகாபரணம் அணிந்துள்ளார். முருகன் தன்னிடம் நாகத்தை வைத்துள்ளார். அம்மன்கள் நாகத்தை தலையில் சூடியிருப்பார்கள். நாகம் வழிபாட்டுக்கு உரியதாக நம் நாட்டில் உள்ளது.

இந்திய மக்கள் காலம் காலமாக நாகங்களை வழிபடுகின்றனர். பெண்கள் அம்மன் ஆலயங்களுக்கு சென்று நாக வழிபாடு செய்து, புற்றுக்குப் பால் வார்த்து வருகின்றன. நாகங்களை வழிபாடு செய்வதை மக்கள் தொன்றுதொட்டே கடைப்பிடித்து வந்திருக்கிறார்கள்.

சிலரது கனவில் பாம்புகள் அடிக்கடி தென்படும். பாம்புகள் அடிக்கடி கொத்தும். இதனால் ஏதேனும் கெடுதல் நடக்குமே என்று பலரும் பயப்படுவார்கள். உலக பாம்புகள் தினம் கடைபிடிக்கப்படும் இந்த நேரத்தில் நம்முடைய கனவில் அடிக்கடி பாம்பு வந்தால் என்ன பலன் கிடைக்கும் என்று பார்க்கலாம்.

உலக பாம்புகள் தினம் : நாக தோஷம் நீக்கும் நாக பஞ்சமி விரதம் - பாம்புகளை வணங்கினால் என்ன நன்மை

English summary

If the dream is like a snake coming into our house and going outside, then we have to fulfill the deity prayer. If the snake comes in the dream and bites us our trouble will leave us. The solution is especially for those who suffer from chronic debt problems.