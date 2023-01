Fact Check: ஆளுநர் ரவி சட்டசபையில் ஓடியதை ஓட்டப்பந்தைய வீரர் உசைன் போல்ட் புகழ்ந்ததாக பரவும் வதந்தி

Fact Check

சென்னை: தமிழ்நாடு ஆளுநர் சட்டசபையில் ஆற்றிய உரையை அவைக் குறிப்பிலிருந்து நீக்க முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின் தீர்மானம் கொண்டு வந்தவுடன் ஆர்.என்.ரவி பாதியில் எழுந்து சென்றதை பிரபல தடகள வீரர் உசைன் போல்ட் பாராட்டியதாக பிரபல தொலைக்காட்சி செய்தி வெளியிட்டதைபோல் ஒரு படம் சமூக வலைதளங்களில் பகிரப்பட்டு வருகிறது. இதன் உண்மைதன்மை பற்றி அலசுவோம்.

இந்த ஆண்டின் முதல் சட்டப்பேரவைக் கூட்டம் அண்மையில் கூடிய நிலையில், தமிழ்நாடு அரசு தயாரித்த ஆளுநர் உரையில் இடம்பெற்ற முக்கிய வார்த்தைகள், வரிகள், பத்திகளை ஆளுநர் படிக்காமல் விட்டது பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தி இருக்கிறது.

தமிழ்நாடு என்று வரும் ஒரு இடத்தில் அப்படி சொல்லாமல் "திஸ் கவர்மெண்ட்" என்று ஆங்கிலத்தில் ஆளுநர் ஆர்.என்.ரவி படித்ததாகவும், தமிழ்நாடு, திராவிட மாடல் ஆகிய வார்த்தைகளை அவர் புறக்கணித்தார் என்றும் குற்றச்சாட்டு எழுந்து உள்ளது.

A picture is being shared on social media as a popular TV news report that famous athlete Usain Bolt praised RN Ravi for his fast running in Tamilnadu Assembly. Let us analyze the truth of this.