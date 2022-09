ஊதியம் ரூ.50,000.. கோ ஆப்டெக்ஸில் வேலை.. எழுத்து தேர்வு கிடையாது.. நேர்க்காணலில் பங்கேற்பது எப்படி?

Jobs

oi-Nantha Kumar R

சென்னை: கோ ஆப்டெக்ஸில் எழுத்து தேர்வின்றி நேர்க்காணல் முறையில் ரூ.50 ஆயிரம் மாத சம்பளத்தில் தமிழ்நாட்டின் பல்வேறு இடங்களிலும் அண்டை மாநிலங்களிலும் பணியாற்ற ஆட்சேர்ப்பு நடக்கிறது.

தமிழக கைத்தறி நெசவாளர் கூட்டுறவு சங்கம் (TN CO-Optex) நிறுவனம் அரசு கட்டுப்பாட்டில் உள்ளது. தமிழ்நாட்டிலுள்ள பாரம்பரிய கைத்தறி நெசவாளர்களை ஒருங்கிணைக்கும் கூட்டுறவு அமைப்பாக இது செயல்பட்டு வருகிறது.

இந்நிலையில் தான் தமிழக கைத்தறி நெசவாளர் கூட்டுறவு சங்கமான கோ-ஆப்டெக்ஸில் தமிழ்நாடு மட்டுமின்றி வெளிமாநிலங்களில் Marketing Manager பணியிடங்கள் நிரப்பப்பட உள்ளன. இதற்கான அறிவிப்பு வெளியாகி உள்ளது. அதன் விபரம் வருமாறு:

English summary

Co Optex is recruiting for Marketing Manager for various places in Tamil Nadu and neighboring states with a monthly salary of Rs.50 thousand through interview without written test.