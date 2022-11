மாத ஊதியம் ரூ.35,400.. ரயில்வேயில் குவிந்திருக்கு வேலைவாய்ப்பு.. தமிழகம் உள்பட பல இடங்களில் பணி

Jobs

சென்னை: மத்திய ரயில்வே அமைச்சகத்தின் கீழ் செயல்பட்டு வரும் சிஆர்ஐஎஸ்ஸில் பல்வேறு பணியிடங்கள் நிரப்பப்பட உள்ளது.இதில் தமிழகம் உள்பட பல இடங்களில் ரூ.35,400 சம்பளத்தில் பல்வேறு பணியிடங்கள் நிரப்பப்பட உள்ளது.

மத்திய ரயில்வே அமைச்சகத்தின் கட்டுப்பாட்டில்ரயில்வே தகவல் அமைப்பு மையம் (Centre for Railway Information Systems or CRIS) உள்ளது. பல்வேறு தகவல்கள் சேமித்து வைக்கும் பணிகள் மேற்கொள்ளப்பட்டு வருகிறது.

இங்கு காலிப்பணியிடங்களை நிரப்ப முடிவு செய்யப்பட்டுள்ளது. இதற்கான அதிகாரப்பூர்வ அறிவிப்பு தற்போது வெளியாகி உள்ள நிலையில் அதன் முக்கிய விபரங்கள் வருமாறு:

Various posts are to be filled in CRIS, which is functioning under the Central Ministry of Railways. In this, various posts are to be filled in many places including Tamil Nadu with a salary of Rs.35,400.